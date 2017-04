VIDEO : le mauvais geste de Cavani sur Favre

Sur le terrain de Nice, le Paris Saint-Germain s'est incliné (1-3) en clôture de la 35e journée de Ligue 1 et a perdu ses nerfs avec deux cartons rouges pour Thiago Motta et Angel Di Maria. Et Edinson Cavani (30 ans, 46 matchs et 45 buts toutes compétitions cette saison) n'était pas loin de connaître le même sort !

En effet, à l'heure de jeu, l'attaquant du club de la capitale s'est distingué avec un mauvais geste sur l'entraîneur du Gym Lucien Favre. Voulant s'emparer du ballon rapidement (pour un coup-franc en faveur de Nice), l'Uruguayen a clairement mis un coup d'épaule au technicien suisse dans sa zone technique. Seulement averti d'un jaune sur cette action, Cavani peut s'estimer heureux...