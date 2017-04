Nice : Cardinale prévient le PSG...

Le Paris Saint-Germain s'est incliné sur la pelouse de Nice (1-3) ce dimanche en clôture de la 35e journée de Ligue 1. Si le club de la capitale a sûrement perdu le titre de champion de France avec ce revers, le PSG devra se méfier du Gym, qui revient à seulement 3 points au classement, selon le gardien des Aiglons Yoan Cardinale (23 ans, 38 matchs toutes compétitions cette saison).

"Je suis dans un état très euphorique, on est tous très contents parce qu’on avait à cœur d’être invaincu à domicile, même après ce match avec le PSG. Et aujourd’hui c’est le cas, on a réussi à les battre. Quand on regarde le classement, on n’est qu’à trois points, et trois points ce n’est pas énorme. Alors pourquoi devrait-on se priver de regarder au dessus de nous ?", a prévenu le portier niçois sur Canal +.

Malgré tout, le PSG dispose d'une avance confortable sur Nice à 3 journées du terme de la saison grâce à une différence de buts favorable.