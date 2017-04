PSG : Marquinhos n'a pas dit son dernier mot « Par Damien Da Silva - Le 30/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Paris Saint-Germain a chuté sur la pelouse de Nice (1-3) ce dimanche lors de la 35e journée de Ligue 1 et a quasiment fait une croix sur le titre. Alors que l'AS Monaco n'aura besoin que de 6 points en 4 rencontres pour être sacrée, le défenseur central francilien Marquinhos (22 ans, 40 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) semble encore croire à un exploit. "Je pense que Nice a été meilleur. On a eu la possession, mais on n’a eu d’occasions, on marque sur un corner. (...) On aurait dû faire beaucoup plus que ça. Le titre c’était déjà difficile, maintenant ce sera très dur. On ne va quand même pas lâcher. Ça a été une saison dure, il aurait fallu gagner pour maintenir la pression sur Monaco, mais on perd et ce sera très dur", a soufflé le Brésilien pour Canal +. Pour le PSG, ça ressemble tout de même à la fin d'un règne de 4 ans en L1... Pour le PSG, ça ressemble tout de même à la fin d'un règne de 4 ans en L1...

