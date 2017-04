VIDEO : les Niçois chantent pour Ben Arfa !

Voici un hommage qui va sûrement faire chaud au cœur d'Hatem Ben Arfa (30 ans, 32 apparitions et 4 buts toutes compétitions cette saison) ! En difficulté au Paris Saint-Germain, le milieu offensif n'a pas été retenu par son entraîneur Unai Emery pour le choc de la 35e journée de Ligue 1 ce dimanche (21h) à Nice. Mais visiblement les supporters des Aiglons n'ont pas oublié leur ancien joueur !

Avant cette partie, les fans du Gym ont entonné le célèbre chant de l'an dernier : "Hatem on t'aime, Hatem on t'adore. Oh oui Hatem, c'est toi le plus fort !" Les Niçois ont de la mémoire en se souvenant de l'un des héros de l'exercice 2015-2016 de Nice.