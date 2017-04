Man Utd : Pogba va faire son retour « Par Damien Da Silva - Le 30/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dimanche dernier, le milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba (24 ans, 47 matchs et 7 buts toutes compétitions cette saison) était sorti sur blessure face à Burnley (2-0) en Premier League. Mais bonne nouvelle pour les Red Devils, l'international français va effectuer son retour dans le groupe de l'entraîneur José Mourinho lors de la demi-finale aller de la Ligue Europa face au Celta Vigo. "Fellaini et Pogba vont faire leur retour pour ce match, cela va nous donner quelques options en plus, et nous donnerons tout ce que nous avons", a commenté le technicien portugais devant les médias. Manchester United aura bien besoin de Pogba pour valider son billet pour la finale de cette compétition. Manchester United aura bien besoin de Pogba pour valider son billet pour la finale de cette compétition.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+