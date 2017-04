L1 : Nice 3-1 Paris SG (fini)

Tremblement de terre en Ligue 1 ! Réduit à neuf en fin de partie, le Paris Saint-Germain s'est écroulé à Nice (1-3) ce dimanche lors de la 35e journée.

Parfaitement entrés dans la partie, les Parisiens imposaient un rythme infernal. Des combinaisons intéressantes, un pressing tout-terrain, une maîtrise technique incroyable, le club de la capitale impressionnait. En face, les Niçois ne se laissaient pas faire et affichaient un visage de plus en plus conquérant, concédant seulement deux occasions de Di Maria, sur une frappe vicieuse détournée par Cardinale, et Cavani, sur une tête repoussée par Seri, dans les vingt premières minutes.

Plus tranchants dans leurs offensives, les Aiglons ouvraient la marque sur une frappe imparable de Balotelli après un festival de Pereira (1-0, 26e). Surpris, les Franciliens perdaient le fil du match, Cavani n'étant pas loin de commettre l'irréparable après un accrochage avec Baysse. Dépassé par la fougue azuréenne, le PSG, méconnaissable, subissait et ne retrouvait pas ses esprits avant la pause.

Dès le retour des vestiaires, Nice enfonçait le clou. Sur un contre emmené par Belhanda, Pereira fixait Aurier et expédiait une frappe parfaite du pied gauche dans la lucarne de Trapp (2-0, 48e). A la rue, les Parisiens étaient hors du coup, Balotelli se permettant même de les narguer avec le ballon et de les provoquer verbalement. Mais Paris n'était pas mort. Opportuniste, Marquinhos déviait de la tête un coup de casque de Thiago Silva pour redonner de l'espoir aux siens (2-1, 64e).

Dès lors, les visiteurs prenaient le dessus et Meunier n'était pas loin de l'égalisation sur une frappe terrible arrêtée in extremis par Cardinale, de nouveau décisif sur une tête de Thiago Silva. Trop imprécis et pressés, les hommes d'Unai Emery gâchaient des opportunités incroyables qui auraient pu leur permettre de revenir à hauteur du Gym. Pire encore, Thiago Motta écopait d'un carton rouge pour un mauvais geste sur Baysse avant l'ultime coup de massue de Donis (3-1, 90e+2). Di Maria, frustré, rejoignait lui son partenaire italien prématurément pour un tacle par derrière totalement stupide sur Souquet. Après quatre années de domination en Ligue 1, le PSG a très certainement laissé son trône à Monaco !