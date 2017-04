L1 : Nice 1-0 Paris SG (mi-tps)

Sensation à la mi-temps ! A l'issue d'une première période de grande qualité, Nice mène devant le Paris Saint-Germain (1-0) ce dimanche lors de la 35e journée de Ligue 1.

Parfaitement entrés dans la partie, les Parisiens imposaient un rythme infernal. Des combinaisons intéressantes, un pressing tout-terrain, une maîtrise technique incroyable, le club de la capitale impressionnait. En face, les Niçois ne se laissaient pas faire et affichaient un visage de plus en plus conquérant, concédant seulement deux occasions de Di Maria, sur une frappe vicieuse détournée par Cardinale, et Cavani, sur une tête repoussée par Seri, dans les vingt premières minutes.

Plus tranchants dans leurs offensives, les Aiglons ouvraient la marque sur une frappe imparable de Balotelli après un festival de Pereira (1-0, 26e). Surpris, les Franciliens perdaient le fil du match, Cavani n'étant pas loin de commettre l'irréparable après un accrochage avec Baysse. Dépassé par la fougue azuréenne, le PSG, méconnaissable, subissait et ne retrouvait pas ses esprits avant la pause. Pour le moment, Paris fait quasiment une croix sur le titre !