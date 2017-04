Bordeaux : Carrasso savoure son arrêt décisif « Par Damien Da Silva - Le 30/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion de la 35e journée de Ligue 1, Bordeaux a été accroché par Dijon (0-0) ce dimanche. Auteur de plusieurs arrêts sur cette partie, dont un décisif en fin de partie, le gardien des Girondins Cédric Carrasso s'est montré satisfait de ce nul au micro de beIN Sports. "Mon arrêt ? Ça change d'être encore 5e avec un point d'avance ou pas. C'était important de ramener un point d'ici, c'est quand même une belle équipe. On a vu un bon Dijon, qui nous a mis en difficulté. Je pense que le point du nul, on était plutôt heureux au final. L'ambition au départ était de gagner, mais on ramène un point et c'est déjà bien", a estimé le portier bordelais. Malgré tout, Bordeaux cède du terrain par rapport à Marseille, qui ne compte plus qu'un point de retard. Malgré tout, Bordeaux cède du terrain par rapport à Marseille, qui ne compte plus qu'un point de retard.

