Rennes : Ménès dézingue le club

Par Youcef Touaitia - Le 30/04/2017

Avec seulement deux victoires en 16 journées de Ligue 1 depuis le début de l'année 2017, Rennes traverse une période catastrophique. Battus par la lanterne rouge Bastia (0-1) samedi lors de la 35e levée du championnat, les Bretons exaspèrent au plus haut point Pierre Ménès, pas tendre avec les hommes de Christian Gourcuff. "Le Sporting a battu le désespérant Stade Rennais à huis clos, au Stade Parsemain de Fos-sur-Mer. (...) Maintenant, quand on voit le déroulé du match, si le SCB a pris trois points il le doit d'abord à l'impuissance offensive crasse des Bretons, ensuite aux excellents arrêts de Leca et enfin au but de Crivelli suite à une super action de Saint-Maximin. Ce succès permet aux Bastiais d'être encore en vie mais ils ne tomberont pas tous les jours sur un adversaire aussi dramatiquement inodore, incolore et sans saveur", a analysé le journaliste sur son blog. Difficile de penser le contraire de Rennes, 9e, qui a eu la bonne idée de faire le plein de points lors de la première partie de saison.

