Monaco : Silva demande un service à Nice « Par Damien Da Silva - Le 30/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Leader de la Ligue 1 avec 3 points d'avance sur le Paris Saint-Germain, Monaco sera bien évidemment attentif au match du club de la capitale face à Nice ce dimanche (21h) en clôture de la 35e journée. En zone mixte, l'ailier monégasque Bernardo Silva (22 ans, 52 matchs et 9 buts toutes compétitions cette saison) n'a pas hésité à demander un petit coup de main aux Aiglons... "Est-ce que je vais supporter Nice ? Oui, bien sûr (rires). On fait notre travail, on sait très bien que l'on ne dépend que de nous, mais si Nice peut nous aider un petit peu... On prend bien sûr", a commenté le Portugais dans un large sourire. Une éventuelle contre-performance du PSG à Nice permettrait à Monaco de faire un grand-pas vers le titre de champion de France. Une éventuelle contre-performance du PSG à Nice permettrait à Monaco de faire un grand-pas vers le titre de champion de France.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+