TFC : la Juve, la punchline de Dupraz

Samedi, Toulouse a chuté sur la pelouse de Monaco (1-3) en Ligue 1. Après cette rencontre, le technicien toulousain Pascal Dupraz a tenu à apporter son soutien au club de la Principauté avant la demi-finale de la Ligue des Champions face à la Juventus Turin. Et comme toujours, le coach du TFC a eu le sens de la formule. "On est de tout cœur avec eux, on espère que la Vieille Dame boitera bas... Je ne veux pas de mal aux personnes âgées, mais si la Vieille Dame pouvait se faire une entorse mercredi puis une double entorse ou une luxation une semaine plus tard, ce serait très bien", a déclaré Dupraz en conférence de presse. Tout le football français sera derrière l'ASM sur cette confrontation face à la formation italienne !

