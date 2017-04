Sondage MF : Cavani meilleur joueur de L1 !

Sondage MF : Cavani meilleur joueur de L 1 ! « Par Youcef Touaitia - Le 30/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions quel joueur mérite de remporter le trophée UNFP du meilleur joueur de la saison de L1. Sur les 16 234 votes recensés, vous êtes 50,7% à désigner Edinson Cavani comme l'heureux élu ! Bernardo Silva garde encore ses chances car vous êtes 38,8% à le plébisciter, sachant qu'Alexandre Lacazette (6,8%) et Marco Verratti (3,8%) n'ont aucune chance. Dès à présent, dites-nous qui mérite de remporter le trophée UNFP du meilleur gardien de la saison de L1. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous qui mérite de remporter le trophée UNFP du meilleur gardien de la saison de L1. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

