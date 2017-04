PSG : Ben Arfa taquine les Niçois « Par Damien Da Silva - Le 30/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En clôture de la 35e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace à Nice ce dimanche (21h00) dans un match décisif pour la course au titre. Absent pour cette rencontre, le milieu offensif du club de la capitale Hatem Ben Arfa (30 ans, 32 apparitions et 4 buts toutes compétitions cette saison) a tout de même tenu à adresser un message à ses anciens partenaires du Gym. "Je mets en garde Cardi (Yoann Cardinale, ndlr). Ne commence pas à faire des une-deux avec Dante dans la surface contre nous, sinon on va vous piquer la balle (rires). Et un autre message à Seri. Qu’il se calme avec ses passes magiques. Parce qu’il faut qu’on aille chercher le titre aussi. C’est un passeur hors pair. Ce sont des passes de génie", a apprécié l'ancien Niçois pour le site officiel de l'OGCN. Après la victoire de Monaco face à Toulouse (3-1) samedi, le PSG n'a pas le droit à l'erreur à Nice. Après la victoire de Monaco face à Toulouse (3-1) samedi, le PSG n'a pas le droit à l'erreur à Nice.

