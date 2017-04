PSG : Marquinhos et une possible perte du titre « Par Youcef Touaitia - Le 30/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Quadruple champion de France en titre, le Paris Saint-Germain pourrait perdre son trône cette saison puisque Monaco, solide leader du championnat avec 3 unités d'avance, garde le cap. Pour le défenseur central parisien Marquinhos (22 ans, 25 matchs et 1 but en L1 cette saison), ne pas remporter le championnat serait forcément une grosse déception même si rien n'est joué pour le moment. "Si on ne gagne pas ce titre, on va tous être dégoûtés, tristes, c'est sûr. Mais ce n'est pas fini, il y a encore de l'espoir. Tant qu'on peut mettre un peu la pression sur Monaco, assure le Sud-Américain dans les colonnes du JDD. On a laissé filer des points et des opportunités. Des choses qui comptent quand on fait le bilan. Les erreurs qu'on a commises vont aussi nous faire grandir." Pour remporter un 5e titre de rang, le PSG devra impérativement s'imposer à Nice ce dimanche (21h). Pour remporter un 5e titre de rang, le PSG devra impérativement s'imposer à Nice ce dimanche (21h).

