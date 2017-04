Arsenal : Griezmann, Kanté... Wenger regrette

En difficulté en Premier League, Arsenal a rarement eu le nez creux sur le marché des transferts ces dernières saisons. Alors que l'attaquant de Monaco Kylian Mbappé semble déjà inatteignable, les Gunners auraient pu dans le passé mettre la main sur le buteur de l'Atletico Madrid Antoine Griezmann (26 ans, 33 matchs et 16 buts en Liga cette saison) ou encore sur le milieu de terrain de Chelsea N'Golo Kanté (26 ans, 32 matchs et 1 but en Premier League cette saison). Des échecs que l'entraîneur Arsène Wenger regrette amèrement.

"On peut améliorer notre recrutement. Quand on parle de Mbappé, on peut l'avoir plus tôt. Des joueurs comme Griezmann ou Kanté étaient possibles pour nous. On les a loupés, pas à cause de notre limite financière. Il faut qu'on soit plus rapide quand les joueurs ne sont pas cotés pour tous les clubs", a confié l'Alsacien au micro de SFR Sport.