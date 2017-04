Nantes : Sala pense surtout au collectif Par Youcef Touaitia - Le 29/04/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Buteur en toute fin de partie face à Lorient (1-0) ce samedi dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1, l'attaquant Emiliano Sala (26 ans, 30 matchs et 9 buts en L1 cette saison) a offert un 13e succès en championnat à Nantes cette saison. Aux anges, l'Argentin a loué l'esprit d'équipe des Canaris. "Je veux jouer tous les matchs comme tous les joueurs. On est une équipe, on est tous dans le même bateau. Le coach fait son équipe. Si je joue, je dois être à 100% comme quand je suis remplaçant. Je rentre et je marque le but de la victoire, ça fait plaisir, s'est félicité l'ancien Bordelais au micro de beIN Sports. On a un groupe solidaire, uni. On veut aller chercher quelque chose de grand, de beau. On va travailler pour que la fin de saison soit belle. On va prendre match par match et on va tenter de prendre le maximum de points. On fera le bilan à la fin." Les Nantais, 8es, réalisent une superbe seconde moitié de saison ! Les Nantais, 8es, réalisent une superbe seconde moitié de saison !

