ASSE : l'Europe, Hamouma y pense toujours Par Youcef Touaitia - Le 29/04/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Vainqueur de Guingamp (2-0) ce samedi pour le compte de la 35e journée de Ligue 1, Saint-Etienne a consolidé sa 7e place. Pour l'ailier Romain Hamouma (30 ans, 24 matchs et 6 buts en L1 cette saison), les Verts sont toujours dans le coup pour l'Europe. "On avait à cœur depuis Marseille (0-4, le 16 avril, ndlr) de refaire des bons matchs. On est un peu dans le doute en ce moment. On a fait une première période trop timorée, mais une seconde plus solide, on aurait pu marquer plus de buts, moi le premier, mais on a réussi à tuer le match au bon moment. On va essayer de grappiller jusqu'à la fin pour accrocher quelque chose", a analysé l'ancien Caennais au micro de beIN Sports. L'ASSE suivra attentivement les résultats de l'Olympique de Marseille et Bordeaux, respectivement en déplacement à Caen et Dijon, à la lutte pour le maintien, dimanche. L'ASSE suivra attentivement les résultats de l'Olympique de Marseille et Bordeaux, respectivement en déplacement à Caen et Dijon, à la lutte pour le maintien, dimanche.

