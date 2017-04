Lille : Passi satisfait du maintien Par Youcef Touaitia - Le 29/04/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Grâce à son succès à Montpellier (3-0) ce samedi pour le compte de la 35e journée de Ligue 1, Lille a officiellement obtenu son maintien. Un soulagement pour l'entraîneur nordiste Franck Passi. "Le maintien est acquis. On a été très efficace sans poser de problème à Montpellier dans le jeu. On va essayer de gratter des places en négociant bien les trois matchs restants. Il faut bien finir", a confié le coach lillois au micro de beIN Sports. Les Dogues, 11es, n'ont plus rien à espérer de cette saison, bien en dessous des objectifs fixés l'été dernier. Les Dogues, 11es, n'ont plus rien à espérer de cette saison, bien en dessous des objectifs fixés l'été dernier.

