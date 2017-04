L1 : Bastia 1-0 Rennes (fini)

Dans un stade Parsemain de Fos-sur-Mer à huis clos, Bastia a pris le dessus sur Rennes (1-0) ce samedi à l'occasion de la 35e journée de Ligue 1.

Peu confiants, les Corses manquaient d'inspiration pour bousculer une équipe bretonne certes joueuse mais bien trop inoffensive. Un match ennuyant avec très peu d'occasions des deux côtés en dehors de deux superbes arrêts de Leca sur une tête de Mexer, repoussée sur sa barre, puis une autre de Sio, détournée in extremis avant la pause.

Au retour des vestiaires, Saint-Maximin faisait son entrée en jeu. Un coaching gagnant de Rui Almeida puisque l'ailier déposait Baal avant de servir Ngando, qui remettait intelligemment pour un but à bout portant de Crivelli (1-0, 68e). Si Leca réalisait des prouesses, les Rennais donnaient l'impression de ne pas vouloir gagner. Pour preuve, un raté incroyable de Sio devant le but vite. Un énorme gâchis que les Rouge et Noir regretteront longtemps puisque Bastia résistait jusqu'au bout. Le maintien est toujours possible pour le Sporting !