Monaco : Lemar pense déjà à la Juventus

Buteur face à Toulouse (3-1) ce samedi lors de la 35e journée de Ligue 1, le milieu offensif de l'AS Monaco Thomas Lemar (21 ans, 30 matchs et 8 buts en L1 cette saison) a de nouveau réalisé une belle partie. Heureux, l'international tricolore pense déjà à la demi-finale aller de la Ligue des Champions face à la Juventus Turin, prévue mercredi.

"On a essayé de faire ce qu'on a l'habitude de faire. On s'est mis en difficulté, on a su bien réagir. Le plus important, c'était de prendre les trois points. Maintenant, il faut se reposer avant notre match mercredi en Ligue des Champions", a confié l'ancien Caennais au micro de Canal + Sport.