Dortmund : Dembélé, Tuchel explique ses choix « Par Romain Rigaux - Le 29/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'une grosse saison à Dortmund, l'ailier Ousmane Dembélé (19 ans, 28 matchs et 6 buts en Bundesliga cette saison) n'est pourtant pas toujours titulaire, au grand étonnement de la presse allemande. Ce samedi en conférence de presse, le coach du BVB Thomas Tuchel a expliqué sa gestion du Français. "Nous savons ce qu'il a dans les jambes et nous voyons aussi dans son jeu qu'il lui est parfois difficile de faire les bons choix si spontanément, si facilement, a d'abord expliqué le technicien. C'est tout a fait normal. On aurait plutôt mauvaise conscience de l'aligner tout le temps et de lui faire porter aussi tôt une telle responsabilité." "On a l'obligation de le protéger, poursuit le coach du Borussia. On le veut tous sur le terrain, mais il faut faire attention." Au vu des performances de l'ancien Rennais cette gestion semble porter ses fruits

