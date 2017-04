PSG : petit rebondissement pour Matuidi

Annoncé possible partant cet été, Blaise Matuidi (30 ans, 30 matchs et 4 buts en L1 cette saison) avait été déçu par la proposition de prolongation formulée par le Paris Saint-Germain en automne dernier avec une baisse de son salaire. Selon le quotidien Le Parisien, le club de la capitale a revu son offre mi-avril et lui propose un nouveau contrat de deux années supplémentaires, soit jusqu'en 2020, "plus conforme à son traitement actuel".

Alors qu'il se sentait poussé vers la sortie et songe à partir, le milieu parisien va-t-il changer d'avis ? La tendance serait toujours à un départ de l'international français qui souhaiterait découvrir une première expérience à l'étranger. Le journal régional évoque même des contacts avec plusieurs clubs anglais, dont Manchester United.