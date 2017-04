Nice : Belhanda est fan de la méthode Favre « Par Eric Bethsy - Le 29/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté par le Dynamo Kiev, le milieu de l’OGC Nice Younès Belhanda (27 ans, 27 matchs et 3 buts en L1 cette saison) s’éclate sous les ordres du Lucien Favre. Outre la philosophie offensive du Suisse, l’ancien Montpelliérain apprécie surtout sa communication. "Il m’a beaucoup parlé et me parle encore beaucoup, a confié l’international marocain dans un entretien accordé à Goal. Il a une très grande confiance en moi et j’essaye de lui rendre sur le terrain en étant décisif et en apportant un plus à l’équipe. Il parle avec tout le monde, il ne pense pas qu’aux 11 qui jouent. Il y a des joueurs qui ne sont pas concernés ou qui jouent avec la CFA le week-end, il leur fait faire des choses techniques, il est là et il est chaleureux. Franchement, c’est un des meilleurs coachs que j’ai eus." Selon ses homologues, Favre fait aussi partie des quatre meilleurs entraîneurs de Ligue 1 cette saison (voir ici). Selon ses homologues, Favre fait aussi partie des quatre meilleurs entraîneurs de Ligue 1 cette saison ().

