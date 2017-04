Nantes : Conceição, Kita s'est emballé « Par Eric Bethsy - Le 29/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Déterminé à conserver son entraîneur Sergio Conceição, le président du FC Nantes Waldemar Kita a annoncé que le technicien resterait la saison prochaine (voir ici). Seulement voilà, le Portugais n’a pas tout à fait la même version et s’est dit surpris par la sortie médiatique de son supérieur. "La vérité ? Oui (sourire). Mais on va se focaliser sur le match et si vous voulez, on parle de ça lundi ou mardi, a réagi le technicien. Il n'y a rien de spécial, c'est seulement le timing, c'est moi qui ne veux pas accélérer les choses car on a des matchs importants, on est concerné par le championnat. Le président a donné son avis, il a envie que je reste et pour l'instant, il n'y a rien de contraire." Si les discussions ont bien débuté entre les deux hommes, l’avenir de Conceição reste incertain. Si les discussions ont bien débuté entre les deux hommes, l’avenir de Conceição reste incertain.

