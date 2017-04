Lyon : N. Nkoulou - "un match laborieux"

Lyon s'est imposé avec beaucoup de réussite à Angers (2-1) ce vendredi en ouverture de la 35e journée de Ligue 1. Après la rencontre, le défenseur lyonnais Nicolas Nkoulou a reconnu que la partie n'avait pas été simple pour son équipe.

"Cela a été un match assez laborieux. Ils sont sur la victoire de l'autre jour (2-0 contre Guingamp en demi-finale de la Coupe de France, ndlr) qui leur donne beaucoup de force. On a su faire le dos rond et c'est le plus important. L'expulsion en seconde période a joué aussi. Les joueurs de haut niveau savent jouer là-dessus et tant mieux pour nous", a déclaré le Camerounais au micro de beIN Sports.

Un succès précieux pour l'OL qui remonte provisoirement à la 4e place avec deux points d'avance sur Bordeaux.