PSG : Di Maria, ce que proposerait la Juve

L'information est à prendre avec des pincettes. Intéressée par Angel Di Maria (29 ans, 27 matchs et 6 buts en L1 cette saison), la Juventus Turin envisagerait de proposer plusieurs joueurs en échange du milieu offensif du Paris Saint-Germain. Selon Tuttomercatoweb, la Vieille Dame serait prête à offrir une somme d'argent, plus l'attaquant Mario Mandzukic (30 ans, 29 matchs et 6 buts en Serie A cette saison) et le milieu Mario Lemina (23 ans, 16 apparitions en Serie A cette saison).

Si le Croate prouve cette saison avec la Juve qu'il est toujours un joueur très intéressant, pas sûr que le PSG sera intéressé par l'ancien Marseillais qui joue peu dans le Piémont. Surtout, Paris n'a sans doute pas l'intention de céder l'Argentin au vu de son niveau depuis le début de l'année.