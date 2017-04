L1 : Angers 1-2 Lyon (fini)

Malmené, l'Olympique Lyonnais s'est imposé avec beaucoup de réussite sur la pelouse d'Angers (2-1) ce vendredi, en ouverture de la 35e journée de Ligue 1. Les Gones ont inscrit deux buts chanceux alors que le SCO a dominé mais a manqué de réalisme.

Les Angevins démarraient fort en imposant un pressing qui gênait considérablement les Lyonnais. Le SCO dominait le premier quart d'heure mais manquait de précision dans le dernier geste, alors que l'OL, plus en réussite, profitait d'un moment d'absence de la défense angevine pour ouvrir le score avec beaucoup de réussite. Valbuena était tout heureux de marquer involontairement lorsque le ballon repoussé par Letellier rebondissait sur le Lyonnais avant de franchir la ligne (0-1, 17e).

Derrière, Angers poussait et Diedhiou butait dans la foulée sur Lopes. Incapables de poser le pied sur le ballon, les Gones subissaient les vagues angevines et Toko Ekambi aurait sans doute pu obtenir un penalty sur un tacle mal maîtrisé de Diakhaby. Mais l'arbitre ne bronchait pas. Impérial, Lopes devait encore s'employer devant N'Doye après une relance ratée de sa défense. Et finalement, c'est l'OL qui creusait l'écart sur un coup franc direct de Fekir (0-2, 41e). Deux tirs cadrés, deux buts... Quel réalisme !

Angers revenait en seconde période avec les mêmes intentions... et plus de réussite. Sur le 8e corner angevin de la partie, N'Doye s'élevait plus haut que tout le monde pour réduire l'écart (1-2, 49e). Malgré un léger mieux dans le jeu, l'OL restait dominé par une formation angevine toujours aussi joueuse mais pas récompensée. Avec notamment la tête de Toko Ekambi sur la barre transversale. Derrière, le SCO avait plus de mal et était réduit à dix après un carton rouge direct pour Pavlovic suite à une semelle sur Tolisso, sorti sur civière. En infériorité numérique, Angers ne rattrapera pas son retard.