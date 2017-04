L2 : la 35e journée à suivre en DIRECT !

La 35e journée de Ligue 2 débute ce vendredi à partir de 20h avec huit matchs au programme. Actuellement leader, Strasbourg aura l'occasion de faire un grand pas vers la montée en s'imposant face au Havre. Dans cette course pour la Ligue 1, Nîmes et Amiens, respectivement 3e et 5e, doivent tenir le rythme face à Auxerre et Ajaccio.

Le programme de la soirée : Strasbourg - Le Havre, Bourg-Péronnas - Sochaux, Tours - Clermont, Amiens - AC Ajaccio, Nîmes - Auxerre, Gazélec Ajaccio - Valenciennes, Niort - Reims, Orléans - Red Star.