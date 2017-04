Sondage MF : l'OL sacré en C3, c'est possible !

Sondage MF : l'OL sacré en C3, c'est possibl e ! « Par Damien Da Silva - Le 28/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions si vous pensiez l'Olympique Lyonnais capable de remporter la Ligue Europa. Qualifiés pour les demi-finales face à l'Ajax Amsterdam, les Gones peuvent y croire selon vous ! Sur les 11 563 votes recensés, vous êtes 57,9% des lecteurs à penser que l'OL peut gagner cette compétition européenne. Pour cela, il faudra se débarrasser des Néerlandais et ensuite battre le vainqueur de la confrontation entre le Celta Vigo et Manchester United, privé de Zlatan Ibrahimovic. Dès à présent, dites-nous qui mérite de remporter le trophée UNFP du meilleur joueur de la saison de L1. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous qui mérite de remporter le trophée UNFP du meilleur joueur de la saison de L1. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

