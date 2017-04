Real : la pique de l'entraîneur de La Corogne « Par Youcef Touaitia - Le 28/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sèchement battu par l'équipe B du Real Madrid (2-6) mercredi en Liga, l'entraîneur du Deportivo La Corogne Pepe Mel s'est fendu d'une déclaration qui n'est pas passée inaperçue en Espagne. Selon l'Ibère, les joueurs remplaçants de la Maison Blanche sont bien plus impressionnants que les superstars confirmées du club madrilène. "Après le match, on en arrive presque à la conclusion qu'il est plus dur de battre le Real Madrid B que le Real Madrid A", a indiqué le coach galicien, dans des propos relayés par Sport. Un message destiné à Zinedine Zidane, qui s'il maîtrise parfaitement son groupe, n'a jamais changé son équipe-type depuis plus d'un an malgré les prestations convaincantes d'Isco ou les belles performances d'Alvaro Morata, Marco Asensio ou bien encore Mateo Kovacic.

