PSG : Lucas "amoureux" de Paris

En difficulté depuis le début de l'année 2017, l'ailier Lucas (24 ans, 33 matchs et 9 buts en L1 cette saison) vit des moments compliqués au Paris Saint-Germain. Malgré une influence moindre et un temps de jeu plus réduit, le Brésilien reste attaché au club mais surtout à Paris, ville dont il est amoureux.

"Il y a un rapport particulier entre le PSG et le Brésil. Des joueurs très importants ont marqué l'histoire du club comme Rai ou Ronaldinho. C'est une grande fierté de les avoir dépassés sur ce plan-là (en nombre de matchs, ndlr). Je remercie Dieu. J'ai beaucoup d'affection pour ce club, ce maillot et ses supporters, a confié Lucas pour Le Parisien. Cela a toujours bien fonctionné. Les Brésiliens aiment les Français et Paris, une cité magnifique. C'est LA ville romantique par excellence. On s'y sent bien. Il y a toujours une émotion particulière ici. A chaque coin de rue, on est émerveillé. Tous les Brésiliens rêvent de Paris."

Reste que son aventure dans la capitale française pourrait brusquement s'arrêter s'il ne relève pas la tête rapidement...