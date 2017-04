TFC : la langue de bois, Delort déteste ça « Par Youcef Touaitia - Le 28/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Joueur de caractère, l'attaquant de Toulouse Andy Delort (25 ans, 12 matchs et 5 buts en L1 cette saison) aime dire tout haut ce qu'il pense. La langue de bois, très peu pour l'ancien Caennais, qui regrette qu'un bon nombre de ses collègues utilisent des phrases toutes faites pour s'exprimer. "Aujourd’hui, à chaque fois que tu poses une question à un footballeur, c’est la même réponse : 'Oui, c’est vrai que ça nous tenait à cœur...' Au bout d’un moment, il faut arrêter ça. On dirait des robots. Parfois, je regarde une interview à la télé, je sais à l’avance ce que le mec va dire. C’est grave quand même. (Il prend une voix débile) 'Oui, on voulait retrouver le goût de la victoire et prendre les trois points ce soir'. Franchement, c’est laid ! Il faut dire les choses à sa façon, être soi-même. Sinon, ce n’est pas intéressant pour les gens. Moi, quand je lis ou que je regarde une interview, je veux ressentir la franchise du joueur", a raconté le Toulousain à Onze Mondial. Voilà qui est dit ! Voilà qui est dit !

