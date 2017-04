PSG : un dîner organisé par Al-Khelaïfi « Par Damien Da Silva - Le 28/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi avait des messages à faire passer en cette fin de saison. D'après les informations du quotidien régional Le Parisien, le dirigeant qatari a organisé jeudi soir un dîner avec tous les membres du staff et tous les joueurs du club de la capitale. Si cet événement n'est pas exceptionnel et a été simplement repoussé depuis Nöel en raison du calendrier chargé du président francilien, ce dernier a profité de l'occasion pour mobiliser ses troupes lors de ce sprint final. Et l'objectif affiché par le boss du PSG reste limpide : remporter tous les matchs jusqu'à la fin pour gagner la Coupe de France et la Ligue 1. En championnat, Paris devra cependant compter sur deux faux pas de Monaco...

