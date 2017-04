PSG : Verratti, son agent parle avec le Barça « Par Damien Da Silva - Le 28/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Marco Verratti (24 ans, 25 matchs et 2 buts en L1 cette saison) dans le viseur du FC Barcelone, c'est une rumeur qui revient très régulièrement dans les médias espagnols. Ce vendredi, le quotidien catalan El Mundo Deportivo réalise sa Une sur le milieu du Paris Saint-Germain en révélant des contacts entre l'agent de l'international italien et les dirigeants des Blaugrana. En effet, Donato Di Campli aurait été aperçu à Barcelone à plusieurs reprises, notamment lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions face à la Juventus Turin (0-0), et discuterait avec les décideurs de l'actuel leader de la Liga du cas Verratti. Et si le Transalpin représenterait l'une des priorités du Barça, le club ibérique aurait conscience que le PSG ne sera pas vendeur cet été. Lucide.

