Ajax : Klaassen sur le départ !

Davy Klaassen sur le départ !

Par Youcef Touaitia - Le 27/04/2017

Voilà une nouvelle qui devrait ravir ses prétendants ! Auteur de prestations éblouissantes ces derniers mois, le milieu offensif Davy Klaassen (24 ans, 31 matchs et 13 buts en championnat cette saison) va quitter l'Ajax Amsterdam à l'issue de la saison. Son agent a confirmé la nouvelle ce jeudi. "Davy Klaassen quittera l'Ajax Amsterdam au terme de la saison. Bien qu'il soit encore sous contrat, c'est une certitude. Il dispose d'un bon de sortie. Plusieurs clubs anglais, italiens et allemands sont intéressés pour le faire signer et certains contacts sont déjà bien avancés". a confié Søren Lerby dans des propos relayés par les médias néerlandais. Lié à son club formateur jusqu'en juin 2019, Klaassen a inscrit 19 buts et délivré 10 passes décisives en 45 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Son prix est estimé à 15 millions d'euros.

