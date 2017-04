Barça : une plainte contre Malaga « Par Romain Rigaux - Le 27/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La tension est palpable en Espagne. Alors qu'un fan du FC Barcelone lui demandait de battre le Real Madrid à tout prix lors de la 38e et dernière journée de Liga, le président de Malaga, Abdullah Al-Thani, a créé la polémique dans un tweet. "Avec l’aide de Dieu, nous les battrons sur le terrain. Mais les déchets de Catalogne ne sentiront pas l’odeur du titre en Liga après ses mensonges sur Michel", a-t-il écrit alors que certains annonçaient que Michel, ancien joueur du Real, offrirait si besoin le titre de la Casa Blanca. Des propos qui ont poussé le Barça à réagir dans un communiqué. "Le FC Barcelone exprime son dégoût et son indignation au regard du contenu d’un tweet publié par le président du Malaga CF, Abdullah Al-Thani, avec une manifestation qui porte atteinte aux principes du fair-play, de l’éthique et de la légalité qui doivent régir une compétition sportive. Pour ce motif, le club dénoncera ce cas devant le comité anti-violence du conseil supérieur du sport et portera le litige devant le comité de compétition de la Fédération Espagnole de Football et le comité d’éthique de la Liga", peut-on lire.

