Chelsea : la mise au point de Conte

Par Romain Rigaux - Le 27/04/2017

L'entraîneur de Chelsea, Antonio Conte, doit faire face à une petite polémique ces derniers jours. En effet, le technicien italien aurait, selon plusieurs médias anglais, estimé que remporter la Premier League aurait plus de saveur que ses trois titres avec la Juventus Turin en Serie A. Sauf que le coach des Blues dément catégoriquement avoir tenu de tels propos. "Je n'ai jamais prononcé ces paroles, personne ne m'a demandé de comparer mes victoires ici avec celles à la Juve, je suis furieux. Depuis que je suis à Chelsea j'évite de parler de la Juve pour éviter ce genre de controverse. Pourtant les gens essayent de mettre des mots dans ma bouche que je n'ai jamais dit. Depuis que je suis parti ils trouvent du plaisir à essayer de me faire tomber et tourner les supporters de la Juve contre moi. Mon passé ne s'annule pas, je suis fier de ce qui a été fait et des victoires extraordinaires obtenues à la Juve", a déclaré Conte en conférence de presse.

