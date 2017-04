Trophées UNFP : Mbappé, Rabiot, Lemar, Cyprien ?

C'est ce jeudi que sont dévoilés les différents nommés pour les Trophées UNFP récompensant les meilleurs joueurs et entraîneurs de Ligue 1 et Ligue 2. Et les candidats pour le titre de meilleur espoir de la saison sont connus. Les Monégasques Kylian Mbappé et Thomas Lemar sont en concurrence avec le Parisien Adrien Rabiot et le Niçois Wylan Cyprien.

Ce titre peut-il échapper à Mbappé, si impressionnant depuis le début de l'année 2017 ? Rabiot est sans doute son principal adversaire.

La liste pour le meilleur espoir de L1 2016-2017