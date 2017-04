Dortmund : Dembélé aux anges après le Bayern « Par Youcef Touaitia - Le 27/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'une prestation XXL, l'ailier Ousmane Dembélé (19 ans, 28 matchs et 6 buts en Bundesliga cette saison) a offert la victoire au Borussia Dortmund sur la pelouse du Bayern Munich (3-2) mercredi, en demi-finale de la Coupe d'Allemagne. A en croire le Français, ce moment a été le plus important de sa carrière au BvB. "C'est le plus grand moment de ma carrière à Dortmund. C'est difficile de venir gagner ici à Munich, c'est une grande équipe, a confié l'ancien Rennais dans des propos relayés par Sky Sports. On a bien travaillé. Même si nous étions menés à la mi-temps (1-2), on a su revenir, avec toute l'équipe." Avec 9 buts et 19 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues, Dembélé réalise une énorme première saison en Allemagne. VIDEO : le but de la victoire de Dembélé (après la pub éventuelle)



Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+