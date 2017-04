Chelsea : Hazard prêt à finir au PSG ?

Chelsea : Hazard prêt à finir au PS G ? « Par Youcef Touaitia - Le 27/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Superstar de Chelsea, l'ailier Eden Hazard (26 ans, 31 matchs et 15 buts en Premier League cette saison) se retrouve de nouveau dans le viseur du Real Madrid. S'il n'a jamais caché son attirance pour la Maison Blanche, le Belge aurait des plans bien précis pour son avenir, qu'il verrait bien du côté de la capitale espagnole mais également française. "Le plan, c'est d'être champion avec Chelsea et d'être sacré joueur de l'année en Premier League. Après, je signerai au Real et je décrocherai le Ballon d'Or puis je mettrai un terme à ma carrière au PSG et j'arrêterai de jouer un peu après 30 ans", aurait confié l'ancien Lillois à un de ses amis, dans des propos relayés par le média belge Sport Foot Magazine. Pour le titre de meilleur joueur du championnat anglais, Hazard a été devancé par son partenaire N'Golo Kanté. Pour la suite des événements, tout reste possible ! Pour le titre de meilleur joueur du championnat anglais, Hazard a été devancé par son partenaire N'Golo Kanté. Pour la suite des événements, tout reste possible !

