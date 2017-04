Monaco : Ménès n'a pas apprécié

A l'image de Marco Verratti (voir la brève de 08h12), Pierre Ménès n'a pas aimé le choix de Monaco d'aligner son équipe réserve contre le Paris Saint-Germain mercredi en demi-finale de la Coupe de France (5-0).

"C’est manquer de respect à la compétition, à l’adversaire, aux télés qui paient des droits et aux (télé)spectateurs. Car ce match n’a eu aucun intérêt. Les Monégasques ont tenu 25 minutes. On aurait pu assister à un superbe affrontement entre les deux meilleures équipes de France. À la place, on a eu droit à un bon PSG face à une équipe de fantômes. Je trouve ça regrettable pour tout le monde et surtout pour la Coupe de France, qui est une belle compétition et qui mériterait d’être traitée avec un peu plus de respect", a écrit le consultant de Canal+ sur son blog.

Si l'ASM remporte le championnat et atteint la finale de la Ligue des Champions, les discours seront peut-être différents.