Inter : l'agent de Kondogbia drague Naples « Par Youcef Touaitia - Le 27/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d’une saison moyenne du côté de l’Inter Milan, le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia (24 ans, 22 matchs et 1 but en Serie A cette saison) peine à retrouver son niveau. Alors que l’Olympique de Marseille garde un œil sur sa situation, l’ancien Monégasque aimerait, lui, rester en Italie, où il a un petit faible pour Naples selon son agent. "L’Inter ? Il ne regrette pas son choix. Il regrette juste quand il m’écoute parler de Naples et de cette ville, de la beauté du paysage, de l’équipe entraînée par Sarri et dirigée par un grand président tel que De Laurentiis. Pour moi, Sarri est le meilleur entraîneur italien. Il a révolutionné le football italien. Il y avait eu quelques discussions il y a quelques années, et à l’avenir tout peut arriver. Dans le football, tout est possible", a confié Paolo Schiavone sur les ondes de Radio Kiss Kiss. Un message on ne peut plus clair. Un message on ne peut plus clair.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+