Monaco : Vasilyev justifie le choix de Jardim

La demi-finale de Coupe de France entre le PSG et Monaco (5-0) fait beaucoup parler depuis mercredi soir puisque la décision de Leonardo Jardim d'aligner de nombreux joueurs de la réserve a déçu ceux qui s'attendaient à un beau spectacle au Parc des Princes. Mais pour le vice-président de l'ASM, Vadim Vasilyev, son entraîneur n'avait pas d'autre choix.

"On ne pouvait pas faire autrement, on assume. C'était un choix du club pris avec le coach, avec le département médical car nos joueurs sont surchargés. On avait des risques de blessure. (...) Quand tu fais le pari d'avoir 25-26 joueurs top niveau, tu peux jouer toutes les compétitions. Tu changes ton onze, tu peux faire entrer un autre onze. Quand tu as un projet comme le nôtre, avec un groupe de 15 cadres et après des jeunes qui arrivent avec les blessures que nous avons maintenant, tu ne peux pas faire un autre choix", a déclaré le dirigeant monégasque dans des propos rapportés par RMC.

Pour le Parisien Marco Verratti, c'était tout de même "exagéré" ( voir la brève de 08h12 ).