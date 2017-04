Naples : De Laurentiis répond à Higuain « Par Eric Bethsy - Le 26/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Accusé de trahison lorsqu’il a quitté Naples pour l’ennemi l’été dernier, l’attaquant de la Juventus Turin Gonzalo Higuain (29 ans, 33 matchs et 23 buts en Serie A cette saison) avait pointé du doigt son ancien président Aurelio De Laurentiis, lors du match de Coupe d’Italie entre les deux équipes (3-2) le 5 avril dernier. Traduction : le patron du Napoli était le seul responsable de son départ. Bien évidemment, ce n'est pas la version du dirigeant. "Il peut me montrer du doigt, mais les tifosi ne sont pas idiots : ils ont compris, a réagi De Laurentiis. Une personne bien élevée ne trahit pas l'équipe qui lui a permis d'atteindre un certain niveau pour aller jouer chez l'ennemi historique. Dans ce cas, ce n'est pas la faute du président ou du frère, c'est une question de culture, et la sienne est minuscule." Bien envoyé. Bien envoyé.

