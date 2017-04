Lyon : Depay vit mal son absence en C3 « Par Eric Bethsy - Le 26/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Plutôt décevant depuis son arrivée cet hiver, l’ailier de l’Olympique Lyonnais Memphis Depay (23 ans, 13 matchs et 5 buts en L1 avec Lyon cette saison) peine à retrouver son meilleur niveau. Outre son manque de rythme lié à sa première partie d’exercice à Manchester United, le Néerlandais a une autre excuse selon son entraîneur Bruno Genesio : sa non-qualification en Ligue Europa. "La difficulté qu’il a, c’est qu’il n’est pas concerné par les matchs de Coupe d’Europe et ça lui pèse beaucoup, a confié le technicien. Quand on part, il reste tout seul ici à s’entraîner avec la CFA. Ce n’est pas facile au niveau de la motivation et de l’entraînement." Après avoir disputé la C3 avec les Red Devils cette saison, la recrue lyonnaise n’est pas autorisée à le faire sous ses nouvelles couleurs. Mais ça, Depay le savait lorsqu’il s’est engagé avec Lyon... Après avoir disputé la C3 avec les Red Devils cette saison, la recrue lyonnaise n’est pas autorisée à le faire sous ses nouvelles couleurs. Mais ça, Depay le savait lorsqu’il s’est engagé avec Lyon...

