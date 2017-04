Sondage MF : Monaco peut gagner la LdC !

Sondage MF : Monaco peut gagner la Ld C ! Par Pierre-Damien Lacourte - Le 26/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions si Monaco pouvait remporter la Ligue des Champions cette saison. La réponse est oui ! 61,4% des 17.431 lecteurs qui ont voté pensent en effet que les Monégasques ont les moyens de soulever la coupe aux grandes oreilles. Il faut dire que l'ASM a fait très forte impression contre Manchester City en 8e de finale et face au Borussia Dortmund en quart. Il faut maintenant sortir la Juventus Turin en demi pour atteindre la finale. Pas une mince affaire. Mais les Asémistes en sont capables. Dès à présent, dites-nous si l'Olympique Lyonnais peut lui remporter la Ligue Europa cette saison. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous si l'Olympique Lyonnais peut lui remporter la Ligue Europa cette saison. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

