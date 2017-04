CdM 2018 : avec l'arbitrage vidéo !

CdM 2018 : avec l'arbitrage vidé o ! « Par Eric Bethsy - Le 26/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cela devait bien finir par arriver. A l’occasion du 67e congrès de la confédération sud-américaine de football (CONMEBOL), le président de la FIFA Gianni Infantino a annoncé l’utilisation de l’arbitrage vidéo lors du Mondial 2018 en Russie. Après plusieurs tests, l’instance internationale a été convaincue. "Nous utiliserons au Mondial 2018 l'arbitrage vidéo parce que jusqu'à présent, nous n'avons que des retours très positifs", a expliqué le dirigeant, en pensant sûrement au match amical entre l’équipe de France et l’Espagne (2-0) le 28 mars dernier. Rappelons que la vidéo avait permis d’annuler un but du Français Antoine Griezmann, et de valider celui de l’Espagnol Gerard Deulofeu. Rappelons que la vidéo avait permis d’annuler un but du Français Antoine Griezmann, et de valider celui de l’Espagnol Gerard Deulofeu.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+