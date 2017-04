EdF : les Bleus à la Copa America en 2019 ?

Et si la France remportait la Copa America en 2019 ? Non, vous ne rêvez pas. A en croire la presse sud-américaine, la Conmebol (confédération sud-américaine de football) prévoit de réformer la compétition à partir de 2019 pour mettre aux prises 16 nations, dont 6 invitées : 4 sélections européennes et 2 d'Amérique centrale. La France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal pourraient représenter l'Europe en 2019 donc.

A noter que le Japon avait participé à la compétition en 1999. En 2011, l'Espagne avait elle refusé une première invitation.