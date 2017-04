Man Utd : Mourinho ne s'en fait pas pour Ibra « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 26/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Victime d'une grave blessure au genou, Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 28 matchs et 17 buts en Premier League cette saison) ne rejouera probablement pas avant la fin de l'année 2017. Mais José Mourinho est persuadé que l'attaquant de Manchester United ne terminera pas sa carrière sur cet incident. "Le futur est entre les mains d'un homme très fort, notamment mentalement, qui a écrit immédiatement après sur les réseaux sociaux qu'il s'arrêtera quand il veut et non quand les gens le pensent, a rappelé le manager des Red Devils. Alors il me semble qu'il ne va pas abandonner. Il va se battre et je suis vraiment content de ça. C'est le Zlatan que je connais." Pas sûr toutefois que le Suédois réapparaisse avec le maillot de MU sur le dos. Pas sûr toutefois que le Suédois réapparaisse avec le maillot de MU sur le dos.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+