Burnley : fin de carrière pour Barton ?

Suspendu 18 mois pour des paris illicites (voir la brève de 14h26), Joey Barton (34 ans, 14 matchs et 1 but en Premier League avec Burnley cette saison) s'est exprimé sur son site Internet. Le milieu de terrain de Burnley reconnait souffrir d'une addiction aux paris sportifs mais refuse les accusations de matchs truqués et s'offusque de la durée de sa sanction.

"Cette décision me force à prendre une retraite anticipée", a écrit l'Anglais. Mais le joueur passé par l'OM n'a pas encore pris de décision définitive puisqu'il a décidé de faire appel et pourrait changer d'avis s'il obtient gain de cause.